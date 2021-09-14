Главный федеральный дорожник Бурятии ушел на повышение

Радик Фаразутдинов назначен начальником управления в Росавтодоре





Начальник ФКУ Упрдор «Южный Байкал» Радик Фаразутдинов назначен руководителем Управления регионального развития и реализации национального проекта Федерального дорожного агентства. В новой должности его уже представил руководитель ведомства Роман Новиков.

Радик Фаразутдинов возглавлял ФКУ Упрдор «Южный Байкал» с 2017 года. До этого работал на различных должностях в Иркутской области, в частности, возглавлял МУП «Иркутскавтодор».





Кто займет освободившееся место начальника «Южного Байкала», пока не сообщается.

Напомним, ФКУ Упрдор «Южный Байкал» отвечает за ремонт и содержание федеральных дорог в Бурятии. В сферу деятельности управления входят участок трассы «Байкал» протяженностью 617 км, автодорога А-340 «Улан-Удэ – Кяхта – граница с Монголией» протяженностью 216 км и автодорога А-333 «Култук – Монды – граница с Монголией» протяженностью 217 км.Фото: предоставлено Упрдор «Южный Байкал»