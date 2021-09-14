В Улан-Удэ работники ЛВРЗ могут пожаловаться на нарушение своих прав

Для них открыта специальная «Горячая линия»
В аппарате Уполномоченного по правам человека в Бурятии с 13 сентября начала работу «Горячая линия» для сотрудников Улан-Удэнского локомотивовагоноремонтного завода».
«Обратиться на горячую линию можно по телефону: 8 (3012) 21-46-45. Звонки принимаются ежедневно с 09:00 до 17:00 по местному времени. Также принимаются обращения на электронную почту priem_upch@govrb.ru. Горячая линия будет работать до 24 сентября», - сообщили в аппарате уполномоченного.
Отметим, работникам ЛВРЗ явно найдется что рассказать омбудсмену. Как уже сообщал «Номер один», только за это лето на предприятии произошло три несчастных случая, два из которых – со смертельным исходом. Так, в июне от удара током погиб молодой слесарь-электрик предприятия, а в августе на пожаре в здании насосной станции обгорел рабочий. В конце августа на заводе произошла еще одна трагедия – молодому практиканту зажало голову тормозом локомотива, парень скончался в больнице.
Периодически в соцсетях появляются и жалобы работников завода на условия труда и быта. Так, в прошлом году пабликах фотографии туалетов и душевых предприятия, вид которых ужаснул улан-удэнцев. А в этом году анонимный автор снял один из цехов ЛВРЗ, который из-за дырявой крыши заливало потоками воды после дождя.
Фото: мэрия Улан-Удэ
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