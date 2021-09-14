В Улан-Удэ работники ЛВРЗ могут пожаловаться на нарушение своих прав

Для них открыта специальная «Горячая линия»



В аппарате Уполномоченного по правам человека в Бурятии с 13 сентября начала работу «Горячая линия» для сотрудников Улан-Удэнского локомотивовагоноремонтного завода».

«Обратиться на горячую линию можно по телефону: 8 (3012) 21-46-45. Звонки принимаются ежедневно с 09:00 до 17:00 по местному времени. Также принимаются обращения на электронную почту



Отметим, работникам ЛВРЗ явно найдется что рассказать омбудсмену. Как уже сообщал «Номер один», только за это лето на предприятии произошло три несчастных случая, два из которых – со смертельным исходом. Так, в июне от удара током погиб молодой слесарь-электрик предприятия, а в августе на пожаре в здании насосной станции обгорел рабочий. В конце августа на заводе произошла еще одна трагедия – молодому практиканту зажало голову тормозом локомотива, парень



Периодически в соцсетях появляются и жалобы работников завода на условия труда и быта. Так, в прошлом году пабликах фотографии



Фото: мэрия Улан-Удэ «Обратиться на горячую линию можно по телефону: 8 (3012) 21-46-45. Звонки принимаются ежедневно с 09:00 до 17:00 по местному времени. Также принимаются обращения на электронную почту priem_upch@govrb.ru . Горячая линия будет работать до 24 сентября», - сообщили в аппарате уполномоченного.Отметим, работникам ЛВРЗ явно найдется что рассказать омбудсмену. Как уже сообщал «Номер один», только за это лето на предприятии произошло три несчастных случая, два из которых – со смертельным исходом. Так, в июне от удара током погиб молодой слесарь-электрик предприятия, а в августе на пожаре в здании насосной станции обгорел рабочий. В конце августа на заводе произошла еще одна трагедия – молодому практиканту зажало голову тормозом локомотива, парень скончался в больниц е.Периодически в соцсетях появляются и жалобы работников завода на условия труда и быта. Так, в прошлом году пабликах фотографии туалетов и душевых предприятия, вид которых ужаснул улан-удэнцев. А в этом году анонимный автор снял один из цехов ЛВРЗ, который из-за дырявой крыши заливало потоками воды после дождя.Фото: мэрия Улан-Удэ

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