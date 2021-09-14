Жители Бурятии могут улететь в Омск за 3999 рублей

Прямой льготный рейс с 29 сентября открывает авиакомпания Red Wings, продажа билетов начинается в 15 сентября





С 29 сентября авиакомпания Red Wings открывает прямые рейсы по маршруту Улан-Удэ – Омск – Улан-Удэ. Это направление вошло в перечень субсидируемых авиамаршрутов на Дальнем Востоке, сообщили в минтрансе Бурятии.



Комиссия минтранса России 31 августа рассмотрела заявки авиакомпаний о готовности осуществлять перевозки пассажиров по специальному тарифу в рамках постановления правительства. По итогам заседания в утвержденный перечень субсидируемых в этом году маршрутов включены 25 направлений внутри Дальневосточного федерального округа и из него на сумму 400 млн рублей. В расширенный перечень также включены следующие направления: Улан-Удэ – Иркутск, Улан-Удэ – Омск, Усть-Баргузин – Иркутск, Чита–Иркутск, Благовещенск–Иркутск, Витим–Иркутск, Кыра – Иркутск, Ленск–Иркутск, Магадан–Иркутск, Мирный–Омск, Нерюнгри–Иркутск, Полярный–Красноярск и другие.



Как отметил Евгений Луковников, зампред правительства Бурятии, дополнительные маршруты улучшат транспортную доступность Бурятии.



«19 августа мы открыли прямой рейс с Владивостоком 19 августа, Улан-Удэ-Омск-Улан-Удэ – это еще один прямой субсидируемый рейс и, если в целом говорить о маршрутной сети Дальнего Востока, то стоимость перевозки по некоторым маршрутам достигает 40 тысяч рублей, а после открытия продаж билетов на субсидируемые рейсы тариф на перевозку одного пассажира в одном направлении не будет превышать 11 тысяч рублей. Так улететь из Улан-Удэ в Омск можно будет за 8500 рублей», - рассказал вице-премьер.



Билеты по маршруту Улан-Удэ-Омск-Улан-Удэ поступят в продажу с 15 сентября. При этом, авиакомпания Red Wings, которая будет осуществлять авиасообщение между городами, объявила акцию и снизила стоимость уже субсидированного тарифа до 3999 рублей.



Всего перечень субсидируемых маршрутов включает 60 направлений на Дальнем Востоке на сумму 2 млрд рублей.



Фото: egov-buryatia.ru/mintrans



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