Школьники из Улан-Удэ прошли урок безопасности на переходе ВСЖД

В Бурятии с начала года резко снизилось число случаев с травмированием людей на Транссибе



Урок безопасности для школьников и их родителей организовали железнодорожники и транспортные полицейские в Улан-Удэ на пешеходном переходе через пути Восточно-Сибирской железной дороги в микрорайоне Южный, сообщили в пресс-службе ВСЖД.



Профилактическое мероприятие прошло в рамках традиционного месячника «Безопасную железную дорогу - детям», который стартовал на ВСЖД с 1 сентября. В ходе урока юным пешеходам, а также их родителям предстояло выполнить небольшие игровые задания, чтобы освежить в памяти правила нахождения вблизи объектов магистральной инфраструктуры.



Как показывает практика, основной причиной травмирования людей на железной дороге является пренебрежение элементарными нормами безопасности. С начала 2021 года в Иркутской области и Бурятии травмировано 52 человека, 33 случая завершились смертельным исходом. Печальную статистику также пополнили шесть случаев травмирования детей и подростков, пять из которых закончились гибелью несовершеннолетних.



Железнодорожники ведут постоянную работу по профилактике непроизводственного травматизма. Проводятся регулярные рейды на потенциально травмоопасных участках магистрали, уроки безопасности, беседы с пешеходами и другие мероприятия.



Эта работа дает результаты. К примеру, железнодорожники отмечают значительное снижение количества пострадавших на магистрали в границах Бурятии: девять травмированных с начала 2021 года против 15 - за 8 месяцев 2020 года. Кроме того, в 2021 году в регионе не зафиксировано ни одного случая травмирования несовершеннолетних.



«Работники магистрали продолжают призывать граждан к повышенной бдительности вблизи объектов железнодорожной инфраструктуры. Переходя пути в неположенном месте, стоя на самом краю платформы, пытаясь пролезть под вагонами, люди подвергают свою жизнь огромной опасности», - подчеркнул заместитель начальника ВСЖД по территориальному управлению в Улан-Удэнском регионе Валерий Тимофеев.



Фото: ВСЖД





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