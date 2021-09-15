В Бурятии установили видеонаблюдение школах и детсадах Селенгинского района

Их антитеррористическая защищенность обеспечена после требования местной прокуратуры



В Бурятии под контролем судебных приставов две школы и четыре детских сада Селенгинского района республики оснастили устройствами системы видеонаблюдения. Такое требование образовательным учреждениям выдвинула межрайонная прокуратура для обеспечения антитеррористической защищенности социальных объектов, сообщили в пресс-службе УССП по Бурятии.



В ходе исполнительного производства судебными приставами Селенгинского районного отделения УФССП в отношении образовательных учреждений возбуждены исполнительные производства, в рамках которых руководству школ вручены требования об исполнении судебного решения вместе с предупреждением об административной и уголовной ответственности.



В соответствии с требованиями исполнительных документов из средств местного бюджета школам были выделены денежные средства на покупку и монтаж оборудования. На сегодняшний день устройствами видеонаблюдения оснащены школы №3 и №6, а также детские сады «Сказка», «Огонёк», «Берёзка» и «Солнышко».



Исполнительное производство, направленное на создание необходимых условий для охраны учащихся, на основании акта технической готовности системы и акта сдачи-приемки выполненных работ окончено фактическим исполнением.



Фото: egov-buryatia.ru



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