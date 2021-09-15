В Улан-Удэ театр Русской драмы за один день продал 440 билетов

Государственный русский драматический театр им. Н.А. Бестужева провел ежегодную акцию – праздничное открытие театральных касс



Праздничное открытие театральных касс – ежегодное мероприятие Русского драматического театра, которое бестужевцы проводили перед открытием нового театрального сезона. Обычно в этот день на площади перед театром проходил праздничный концерт, в кассе зрители могли получить скидки на билеты и подарки. В этом году в связи с ограничением на проведение массовых мероприятий акция прошла онлайн ,сообщили в минкультуры республики.



В социальных сетях театра был опубликован подкаст, посвященный городу и его жителям, ведь именно в этот день бестужевцы приглашали на свою площадь горожан и проводили для них праздничное мероприятие. В разговоре о театре, многонациональном Улан-Удэ, доверии, принятии другого человека и самоидентичности приняли участие артисты Алена Байбородина, Владимир Барташевич, фотохудожник Александра Данилова и помощник художественного руководителя по связям с общественностью Юлия Федосова.



А на сайте театра только в этот день можно было купить билеты со скидкой. Наибольшей популярностью у зрителей пользовался спектакль-номинант на премию «Золотая маска-2021» «Наводнение» Сергея Левицкого. Не менее востребованными у поклонников Русского драмтеатра стали: комедия «Кое-что про йогу» по пьесе Дипики Гуха и спектакль для всей семьи «Добывайки» по мотивам сказочной повести Мэри Нортон.



Активно раскупались билеты и на «Ночь в театре» – масштабный театральный проект, приуроченный ко Дню рождения ГРДТ им.Н.А.Бестужева. Кроме того, зрительский спрос вызвали постановки: «Преступление и наказание» Ф.М.Достоевского, «Сказка странствий» по пьесе А.Митты, Ю.Дунского и В.Фрида, «Онегин» по мотивам романа А.Пушкина и «Шведская семья» профессора Густафа» С.Левицкого и, конечно, премьера «Театр. Изнанка». Первые десять человек, купившие билеты на открытие сезона, получат афишу с автографами артистов.



Всего за сутки было куплено 440 билетов на сумму свыше 242 тысяч рублей, что в два раза больше, чем было куплено в рамках прошлой акции. В 2019 году было продано 190 билетов на сумму 113 тысяч рублей, в 2018 году праздничное открытие касс принесло театру около 100 тысяч рублей, а в 2017 и 2016 – 50 и 35 тысяч рублей.



Стоит отметить, что в этот день 99 билетов было приобретено по «Пушкинской карте». Всероссийская культурная программа, инициированная президентом России Владимиром Путиным, начала работу 1 сентября 2021 года. Благодаря проекту все молодые граждане России в возрасте от 14 до 22 лет могут получить «Пушкинскую карту», баланс которой в настоящий момент насчитывает 3000 рублей. Эти деньги до конца года можно потратить в учреждениях культуры, посетив музеи, театры, галереи и другие организации.



Театр им.Н.Бестужева откроет 93-й сезон 9 и 10 октября драмой «Театр. Изнанка» (18+), автор пьесы, режиссер и художник – Сергей Левицкий. Это авторский спектакль о жизни театра изнутри, о том, как он может сломать судьбы тех, кто здесь работает, и почему он все равно так притягателен для них.



Фото:egov-buryatia.ru/minkult



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