16.09.2021
Семейной паре из Бурятии заграница оказалась дороже ипотеки

Семейной паре из Бурятии заграница оказалась дороже ипотеки

Ради поездки заграницу супруги выплатили задолженность по ипотечному кредиту на сумму более 1,3 млн рублей

В Бурятии в Закаменском районном отделении УФССП находится исполнительное производство о взыскании задолженности по ипотеке на сумму свыше 1,3 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе управления.

В рамках исполнительного производства судебный пристав-исполнитель вынес постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, а также постановления, ограничивающие совершение регистрационных действий в отношении транспортных средств и выезд за пределы Российской Федерации.

В результате, должник выплатил задолженность в размере более 1,3 млн рублей. Но только после того, как его ограничили в праве выезда за пределы РФ. Как стало известно, семейная пара собиралась выехать заграницу и ради поездки они в кратчайший срок смогли найти нужную сумму и оплатить задолженность в полном объеме.

Кроме этого, за несвоевременное исполнение судебного решения с должника взыскана сумма исполнительского сбора в размере 95 079 рублей.

Фото: «Номер один»
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