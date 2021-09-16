Семейной паре из Бурятии заграница оказалась дороже ипотеки

Ради поездки заграницу супруги выплатили задолженность по ипотечному кредиту на сумму более 1,3 млн рублей



В Бурятии в Закаменском районном отделении УФССП находится исполнительное производство о взыскании задолженности по ипотеке на сумму свыше 1,3 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе управления.



В рамках исполнительного производства судебный пристав-исполнитель вынес постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, а также постановления, ограничивающие совершение регистрационных действий в отношении транспортных средств и выезд за пределы Российской Федерации.



В результате, должник выплатил задолженность в размере более 1,3 млн рублей. Но только после того, как его ограничили в праве выезда за пределы РФ. Как стало известно, семейная пара собиралась выехать заграницу и ради поездки они в кратчайший срок смогли найти нужную сумму и оплатить задолженность в полном объеме.



Кроме этого, за несвоевременное исполнение судебного решения с должника взыскана сумма исполнительского сбора в размере 95 079 рублей.



Фото: «Номер один»



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