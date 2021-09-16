В Бурятии умер первый директор Гусиноозёрской ГРЭС

Евгений Карпенко стоял у истоков создания одного из крупнейших энергопредприятий





В Бурятии на 85-м году жизни скончался почетный гражданин Селенгинского района, первый директор Гусиноозерской ГРЭС Евгений Карпенко. Об этом сообщает паблик «Селенга-инфо.24/7».

«В Гусиноозёрске и Селенгинском районе его знают и до сих пор с теплотой вспоминают многие. Ведь именно этот скромный человек стоял у истоков строительства одного из крупнейших предприятий энергетики Бурятии – Гусиноозёрской ГРЭС. Под его руководством был отстроен «новый» Гусиноозёрск, и о маленьком городке на юге Бурятии узнали практически во всём мире», - сказано в сообществе.Евгений Карпенко родился в 1936 году на острове Русском. В 1956 году окончил Горный техникум, после окончания был направлен в Бурятию, где работал на шахте. Спустя год его перевели на Гусиноозёрскую ЦЭС. Начинал с машиниста турбины, был начальником смены, затем – главным инженером. Затем возглавлял Тимлюйскую ТЭЦ. Был главным инженером Улан-Удэнской ТЭЦ.В 1973 году Евгения Карпенко назначили директором строящейся Гусиноозерской ГРЭС. Одну из самых мощных станций на востоке страны он возглавлял 25 лет.Фото: «Номер один»