"Попахивает не только сексизмом, но и быдлятиной"

Наталью Семенову возмутила реклама СТО



В Улан-Удэ установили рекламную конструкцию, которая вызвала шквал негодования у лидера группы "Аборт мозга" Натальи Семеновой. "Мне, как человеку ... кажется, что подобная реклама попахивает не только сексизмомом, но и быдлятиной", - написала панк-певица в своем







"Я не романтичная барышня, не верю в рыцарей, не всегда вижу в мужчинах джентльменов, особенно в автосервисах, но все-таки большинство окружающих меня мужчин имеют некоторый общекультурный уровень. Я считаю, что данная реклама услуг «развал схождение» - уровень дегенератов, выносящих своё извращенное, инфантильное, бытовое представление об автомобилях (не о женщинах) на всеобщее обозрение!", - уверена Наталья Семенова.



По ее словам, у авторов рекламной конструкции границы понимания элементарных норм поведения в социуме размыты.



"Они не без доли гордости выставляют напоказ все то, что свойственно мужику в ограниченной референтный группе и неприемлемо за ее пределами", - пишет Семенова.



Женщина уверена, что более или менее социально адаптированные индивиды постесняются даже однократно обслуживаться в таком автосервисе. "Более того, креативщики не учли большой процент автоледи, к которым проявили крайне неуважение".



Отметим, в Улан-Удэ все чаще бизнес использует необычную рекламу с сексуальным подтекстом. Например одна из пиццерий нашего города решила прорекламировать свою продукцию так:







"Это безвкусная реклама, продукт наверное, тоже такой же";



"Страна превращается в палату номер шесть";



"Теперь буду думать, а на чём же лежала моя пицца, до приезда ко мне?";



"Полная деградация", - пишут пользователи в комментариях.











А зимой 2019 года на улице Бабушкина в Улан-Удэ появился баннер с фигурой девушки. Куклу нарядили в яркие колготки, платье и вызывающий парик. Манекен словно перелетал через обруч. С одной стороны щита расположена реклама фонда против абортов, с другой – приезжего цирка.







Фото: из соцсетей

В Улан-Удэ установили рекламную конструкцию, которая вызвала шквал негодования у лидера группы "Аборт мозга" Натальи Семеновой. "Мне, как человеку ... кажется, что подобная реклама попахивает не только сексизмомом, но и быдлятиной", - написала панк-певица в своем Facebook "Я не романтичная барышня, не верю в рыцарей, не всегда вижу в мужчинах джентльменов, особенно в автосервисах, но все-таки большинство окружающих меня мужчин имеют некоторый общекультурный уровень. Я считаю, что данная реклама услуг «развал схождение» - уровень дегенератов, выносящих своё извращенное, инфантильное, бытовое представление об автомобилях (не о женщинах) на всеобщее обозрение!", - уверена Наталья Семенова.По ее словам, у авторов рекламной конструкции границы понимания элементарных норм поведения в социуме размыты."Они не без доли гордости выставляют напоказ все то, что свойственно мужику в ограниченной референтный группе и неприемлемо за ее пределами", - пишет Семенова.Женщина уверена, что более или менее социально адаптированные индивиды постесняются даже однократно обслуживаться в таком автосервисе. "Более того, креативщики не учли большой процент автоледи, к которым проявили крайне неуважение".Отметим, в Улан-Удэ все чаще бизнес использует необычную рекламу с сексуальным подтекстом. Например одна из пиццерий нашего города решила прорекламировать свою продукцию так:, - пишут пользователи в комментариях. Напомним , в июне 2020 года бурное обсуждение вызвала реклама прокладок от крупной торговой сети города. Маркетинговый ход тогда не остался незамеченным – бдительные горожане дошли до антимонопольной службы.А зимой 2019 года на улице Бабушкина в Улан-Удэ появился баннер с фигурой девушки. Куклу нарядили в яркие колготки, платье и вызывающий парик. Манекен словно перелетал через обруч. С одной стороны щита расположена реклама фонда против абортов, с другой – приезжего цирка.Фото: из соцсетей

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