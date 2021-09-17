В Бурятии росгвардейцы изъяли незарегистрированный карабин

Житель Закаменска утверждал, что нашел его в лесу и хотел опробовать находку



Незарегистрированное оружие изъято сотрудниками лицензионно-разрешительной работы Росгвардии в ходе совместного рейда с инспекторами Бурприроднадзора в Закаменском районе.



В лесном массиве в 2 километрах от села Дутулур задержан мужчина с оружием. При проверке документов и досмотре у гражданина обнаружен охолощенный (светозвуковой) карабин калибра 7,62 мм со следами переделки под стрельбу боевыми патронами.



Установлено, что 63-летний пенсионер, житель Закаменска, ранее нашел в лесу оружие, а в момент задержания хотел проверить работоспособность находки, сообщили в республиканском управлении Росгвардии.



Материалы переданы в отдел полиции для принятия правового решения. Изъятый карабин и патроны к нему направлены на баллистическую экспертизу и последующее уничтожение.



Фото: Росгвардия





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