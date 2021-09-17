Глава Бурятии объяснил рост цен на жилье высоким спросом

Жители республики просят решить этот вопрос



В Бурятии резко подскочили цены на жилье. Житель республики задал вопрос на эту главе Бурятии Алексею Цыденову во время его прямого эфира в соцсетях.



"Когда будет решен вопрос с ценными на жильё? Нереальные вообще стали цены", - спросил житель Бурятии.



"Действительно, цены растут. К сожалению, у нас спрос на жильё больше чем предложение. Это приводит к росту цен", - ответил глава.



Напомним, бурный рост цен на жилье начался еще в прошлом году с введением льготной ипотеки и продолжается до сих пор. Ранее мы писали, что жители Улан-Удэ



"На фоне дальневосточной ипотеки цены на вторичное жилье выросли до баснословных размеров. Цена за квадратный метр достигает 100000! Вы что, с ума сошли люди! Куда смотрит государство?", - возмущались ранее горожане.



Программа «Дальневосточной ипотеки» стартовала в Бурятии в конце прошлого года. Условия ее получения



К слову,



Фото: pixabay.com

В Бурятии резко подскочили цены на жилье. Житель республики задал вопрос на эту главе Бурятии Алексею Цыденову во время его прямого эфира в соцсетях."Когда будет решен вопрос с ценными на жильё? Нереальные вообще стали цены", - спросил житель Бурятии."Действительно, цены растут. К сожалению, у нас спрос на жильё больше чем предложение. Это приводит к росту цен", - ответил глава.Напомним, бурный рост цен на жилье начался еще в прошлом году с введением льготной ипотеки и продолжается до сих пор. Ранее мы писали, что жители Улан-Удэ выступили с требованием отменить "Дальневосточную ипотеку"."На фоне дальневосточной ипотеки цены на вторичное жилье выросли до баснословных размеров. Цена за квадратный метр достигает 100000! Вы что, с ума сошли люди! Куда смотрит государство?", - возмущались ранее горожане.Программа «Дальневосточной ипотеки» стартовала в Бурятии в конце прошлого года. Условия ее получения уже несколько раз смягчались К слову, по данным на конец мая 2021 года средняя стоимость квартир на вторичном рынке в России составила 78,1 тысячу руб. за 1 кв. м. Это на 24% выше, чем год назад.Фото: pixabay.com

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