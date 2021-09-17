В двух селах Хоринского района Бурятии впервые появилась мобильная связь

Теперь жителям доступна голосовая мобильная связь четвертого поколения и беспроводной интернет скоростью до 100 Мбит/с



В селах Хандагай и Санномыск Хоринского района появились базовые станции в рамках второго этапа федерального проекта устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0). Теперь жителям этих населенных пунктов доступны голосовая мобильная связь четвертого поколения (LTE/4G) и беспроводной интернет скоростью до 100 Мбит/с, сообщили в пресс-службе Минтранса Бурятии.



"До конца года в Бурятии проект УЦН 2.0 охватит еще 17 сел. Так в Хоринском районе помимо сел Хандагай и Санномыск, где уже работают базовые станции, связь появится еще в селах Алан, Булум, Зун-Хурай, Майла, Ониноборск и Нарым. В Баргузинском районе – в селах Нестериха, Суво. В Баунтовском Эвенкийском муниципальном районе – в поселке Россошино. В Кяхтинском районе – в селах Новодесятниково, Субуктуй, Убур-Киреть. В Селенгинском районе – в улусе Дэдэ-Сутой. В Мухоршибирском районе – в селе Куготы. В Кижингинском районе – в улусе Куорка. В Закаменском районе – в улусе Улентуй. В Заиграевском районе – в улусе Ангир",- отметил заместитель председателя правительства Бурятии Евгений Луковников.



В этих населенных пунктах проживают от 100 до 500 жителей. Из-за низкой плотности проживания строительство инфраструктуры для операторов связи было не выгодно. Однако, благодаря реализации федеральной программы «Устранение цифрового неравенства» в этих селах появится связь. Жителям этих сел станут доступны цифровые сервисы и новые возможности.



«Этот проект позволяет ликвидировать цифровое неравенство. Многие сервисы такие как портал госуслуг, дистанционное обучение, сейчас для жителей этих сел недоступны, однако благодаря федеральной программе уже в этом году они смогут воспользоваться всеми преимуществами всемирной паутины», - отметил Александр Гоге, министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии.



Фото: пресс-служба Минтранса Бурятии

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