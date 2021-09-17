Мэр Улан-Удэ вручил Михаилу Асташову сертификат на 700 тысяч рублей

Сертификат также получил тренер паралмпийца Николай Тетерин





Сегодня на главной площади Улан-Удэ торжественно встретили героев Паралимипиады - двукратного Паралимпийского чемпиона в Токио Михаила Асташова, бронзового призера Паралимпийских игр в Токио Баира Шигаева, участницу Паралимпийских игр Татьяну Андриевскую и их тренеров.

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков поздравил Михаила Асташова и вручил ему денежный сертификат на сумму 700 тысяч рублей, а еготренеру Николаю Тетерину - сертификат на 300 тысяч рублей.- Паралимпийские игры – одно из важнейших событий в мировом спорте, и вы, участвуя в играх, завоевывая медали и достигая побед, показываете нам всем пример невероятного мужества и активного, целеустремленного образа жизни! Дорогие наши спортсмены, спасибо вам за ваши и наши победы. Вы вдохновляете нашу молодежь, наше подрастающее поколение, всех нас! Ничего невозможного нет. Спасибо вам, счастья, успехов и новых побед! - поздравил Игорь Шутенков спортсменов.Напомним, Михаил Асташов завоевал на Паралимпийских играх в Токио две золотые медали - первое место - «Гонка преследования на дистанции 3000 метров среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата» и первое место – «Шоссейная гонка с раздельным стартом».Баир Шигаев на Паралимпийских летних играх стал бронзовым призёром в смешанных командных соревнованиях по стрельбе из блочного лука.Татьяна Андриевская – заслуженный мастер спорта России по стрельбе из лука, член сборной команды России по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.Фото: мэрия Улан-Удэ