Первая летчица Бурятии проголосовала в поселке Аэропорт

В участковой избирательной комиссии ее встретили аплодисментами



Мария Лебедева (в девичестве – Жигжитова) – первая женщина в Бурятии, ставшая пилотом самолета. Мария Бадмаевна приняла участие в голосовании на выборах депутатов Госдумы на избирательном участке в поселке Аэропорт. Члены УИК встретили ее аплодисментами, ведь она – легенда бурятской авиации.







На многоцелевом самолете АН-2 Мария Лебедева была и вторым пилотом, и командиром экипажа. Позже переучилась на пилота ИЛ-14.



За время занятий парашютным спортом совершила 900 прыжков, освоила многие типы парашютов. Прыгала с ЯК-12, АН-2, Ли-2, ИЛ-14, с вертолётов Ми-4 и Ми-8.



Мария Лебедева (в девичестве – Жигжитова) – первая женщина в Бурятии, ставшая пилотом самолета. Мария Бадмаевна приняла участие в голосовании на выборах депутатов Госдумы на избирательном участке в поселке Аэропорт. Члены УИК встретили ее аплодисментами, ведь она – легенда бурятской авиации.На многоцелевом самолете АН-2 Мария Лебедева была и вторым пилотом, и командиром экипажа. Позже переучилась на пилота ИЛ-14.За время занятий парашютным спортом совершила 900 прыжков, освоила многие типы парашютов. Прыгала с ЯК-12, АН-2, Ли-2, ИЛ-14, с вертолётов Ми-4 и Ми-8.

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