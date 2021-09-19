Улан-удэнцы предлагают объявить бойкот продавцам дорогих квартир

Горожане ломают голову над тем, как приобрести жилье по адекватной цене



На днях в многотысячном паблике В Контакте "Отзывы 03" улан-удэнка опубликовала пост с призывом хотя бы месяц бойкотировать продавцов слишком дорогих квартир.



«Здравствуйте, уважаемые жители Улан-Удэ и те кто, хотят купить квартиры. Давайте не будем покупать квартиры по таким бешенным и неадекватным ценам! Сможем своими силами уменьшить стоимость квартир, если хотя бы месяц не будем покупать их. (Конечно, можно и больше). Если спроса не будет, соответственно стоимость упадёт, хотя бы до 70000 за кВ м. Хотя, конечно, это тоже неадекватная стоимость. Хотя бы попытаемся своими силами уменьшить» - пишет горожанка.



Комментаторы посчитали, что такая идея вряд ли поможет, хотя также высказались против неадекватного завышения цен.



- Третье место в России по дороговизне жилья - Бурятия. *** мира, но цены....



- Потому что новое почти не строят, поэтому цены такие. Если б было домов с квартирами больше раз в десять то и цены были бы ниже…



- Некоторые вообще охренели, дыру продают за 5, а то и 7 лямов! Хоть бы в квартире убрались для приличия!



- Петицию Путину надо, чтоб убрал дальневосточную ипотеку. Цена упадёт, - пишут улан-удэнцы в комментариях.



Напомним, во время



"Действительно, цены растут. К сожалению, у нас спрос на жильё больше чем предложение. Это приводит к росту цен", - отметил глава.



Напомним, бурный рост цен на жилье начался еще в прошлом году с введением льготной ипотеки и продолжается до сих пор. К слову, по данным на конец мая 2021 года средняя стоимость квартир на вторичном рынке в России составила 78,1 тысячу руб. за 1 кв. м. Это на 24% выше, чем год назад.



Фото: Pixabay.com



На днях в многотысячном паблике В Контакте "Отзывы 03" улан-удэнка опубликовала пост с призывом хотя бы месяц бойкотировать продавцов слишком дорогих квартир.«Здравствуйте, уважаемые жители Улан-Удэ и те кто, хотят купить квартиры. Давайте не будем покупать квартиры по таким бешенным и неадекватным ценам! Сможем своими силами уменьшить стоимость квартир, если хотя бы месяц не будем покупать их. (Конечно, можно и больше). Если спроса не будет, соответственно стоимость упадёт, хотя бы до 70000 за кВ м. Хотя, конечно, это тоже неадекватная стоимость. Хотя бы попытаемся своими силами уменьшить» - пишет горожанка.Комментаторы посчитали, что такая идея вряд ли поможет, хотя также высказались против неадекватного завышения цен.- Третье место в России по дороговизне жилья - Бурятия. *** мира, но цены....- Потому что новое почти не строят, поэтому цены такие. Если б было домов с квартирами больше раз в десять то и цены были бы ниже…- Некоторые вообще охренели, дыру продают за 5, а то и 7 лямов! Хоть бы в квартире убрались для приличия!- Петицию Путину надо, чтоб убрал дальневосточную ипотеку. Цена упадёт, - пишут улан-удэнцы в комментариях.Напомним, во время прямого эфира главы республики, горожане также задали вопрос по поводу огромных цен на жилье. Алексей Цыденов согласился с тем, что проблема, действительно, актуальная."Действительно, цены растут. К сожалению, у нас спрос на жильё больше чем предложение. Это приводит к росту цен", - отметил глава.Напомним, бурный рост цен на жилье начался еще в прошлом году с введением льготной ипотеки и продолжается до сих пор. К слову, по данным на конец мая 2021 года средняя стоимость квартир на вторичном рынке в России составила 78,1 тысячу руб. за 1 кв. м. Это на 24% выше, чем год назад.Фото: Pixabay.com

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