В Закаменском районе Бурятии явка превысила 60% от общего количества избирателей

Этот район стал рекордсменом по числу социально активных граждан



Председатель Избирательной комиссии Бурятии Александр Акчурин озвучил данные о явке на выборах депутатов Государственной думе в республике на 15:00. Он сообщил, что из 699 422 избирателей участие в голосовании приняли 255 383 человек. Это 36,51% от общего количества голосующих.



Рекордсменом по явке остается Закаменский район с показателем более 61%, далее идут Окинский (57%) и Еравнинский (55%) районы.



- На прошлых выборах депутатов Государственной Думы в 2016 году явка у нас в целом составляла 40%. У нас еще несколько часов для голосования, будем следить, - отметил Александр Акчурин.



Фото: Центр общественного наблюдения



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