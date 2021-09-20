Бурятии ситуация с COVID-19 рождает предчувствие новой волны

Новый всплеск числа заражений коронавирусом в республике и угроза срыва плана вакцинации не внушает оптимизма



Общее число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 580 59. Это на 88 случаев больше, чем было в воскресенье. Из них 49% (28 184) приходится на жителей Улан-Удэ. Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 1 816 человек, трое - за последние сутки(все старше 65 лет), сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из выявленных за прошедшие сутки больных 71 человек обследован по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.



Число контактных лиц – 5 266 человек.



В стационарах получают лечение 410 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 335. В отделениях реанимации находится 45 пациентов (из них старше 65 лет –28), на ИВЛ –24 пациента (из них старше 65 – 15), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 19.



Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 1 007 человек.



Всего выздоровели от коронавируса 49 615 (+19) человек.



В настоящее время для лечения пациентов с коронавирусом перепрофилированы 480 коек: занято – 410, свободно – 70 койки. Занятость коечного фонда составляет 85,4%.



За сутки проведено исследований от 1 054 человек, всего с нарастающим итогом проведено 1 505 985 исследований.



Завершили вакцинацию 285 151 человек. План вакцинации - 431 580 человек до 1 октября. Угроза срыва его выполнения становится реальной.



Фото: pixabay.com



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