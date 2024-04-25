В Улан-Удэ Комбинат по благоустройству продолжает наводить порядок на городских улицах

В Улан-Удэ специалисты «Комбината по благоустройству» в круглосуточном режиме наводят порядок в городе сразу по нескольким направлениям. Это уборка городских улиц от песка и пыли, очистка «зеленых зон» от прошлогодней листвы, уборка видового мусора, помывка и покраска ограждений, остановок, памятников.

Как уточнили в комбинате, это только часть всех работ. На протяжении всего апреля специалисты вывозят мусор, который собирают организации, принимающие участие в субботнике. Всего с начала месячника чистоты уже вывезено больше 230 камазов мусора.

Горожане могут сообщить о необходимости уборки городских улиц по круглосуточным телефонам: 8(3012) 379-646; 8(3012) 380-838.

Фото: администрация Улан-Удэ