В Бурятии неизвестные подожгли районное кладбище

В Кабанском районе вблизи села Байкало-Кудара произошло возгорание кладбища. Сообщение об этом поступило утром, 25 апреля на телефон экстренных служб. К месту вызова были направлены 2 огнеборца и 1 пожарная машина.

«На момент прибытия пожарных горела сухая трава на территории кладбища. Возгорание ликвидировали за 11 минут. В результате пожара сгорела трава на площади 300 квадратных метров. Также обгорели три оградки, огнём повреждены венки. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём неустановленных лиц», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

В агентстве напомнили, что во время особого противопожарного режима запрещается сжигать сухую траву и мусор, а также пользоваться открытым огнем. Гражданам необходимо провести уборку мусора и сухой травы на территории кладбища без использования открытого огня. Нарушение требований влечет наложение штрафа.

Фото: «Номер один»



