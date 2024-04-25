Для пожилых и инвалидов в Бурятии работает система долговременного ухода

В Бурятии пожилым и инвалидам обеспечиваются условия для максимально долгого сохранения привычного качества жизни.

К примеру, в Закаменском районе специалисты отдела социальной защиты населения проводят работу по мониторингу одиноких и одиноко проживающих граждан, нуждающихся в социальном обслуживании на дому с определением индивидуальной потребности гражданина в уходе.

В первом квартале текущего года проведено обследование 16 граждан, которые нуждаются в уходе.

Социальное обслуживание на дому жителям района предоставляют сотрудники ИП Цыбенова Н.Ц. Всего на дому обслуживается 51 житель района, из них 13 человек проживает в г. Закаменске и 38 - в сельских поселениях. В числе получателей услуг - 4 труженика тыла и 23 инвалида по общему заболеванию.



- С введением системы долговременного ухода, у нас качественно улучшилась жизнь граждан, нуждающихся в постороннем уходе, - отметила главный специалист отдела соцзащиты Дарима Цыбикова. – Помощники по уходу теперь имеют технические средства реабилитации, что облегчает и жизнь больного, и труд сиделки. Также у родственников появилась возможность сохранить рабочее место, частично поручив уход за больным профессионалу.



По данным минсоцзащиты на территории всей республики более 140 помощников по уходу в рамках системы долговременного ухода помогают пожилым и инвалидам на дому. Всего получателей этой социальной услуги – 292 человека.

Напомним, система долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами внедряется по Бурятии в рамках президентского национального проекта «Демография» с 2020 года. Каждый год финансирование программы по уходу за пожилыми увеличивается.

Фото: Минсоцзащиты РБ