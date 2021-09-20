Годовая инфляция в Бурятии выросла до 7,25 процента

Рост инфляции ускорило увеличение спроса на авиаперевозки в августе



В августе годовая инфляция в Бурятии ускорилась и составила 7,25% после 6,8% в июле. При этом увеличивали инфляцию в Бурятии цены на мебель, медикаменты, молоко и молочную продукцию. А вот цены на овощи открытого грунта, картофель, напротив, инфляцию сдерживали, сообщили в республиканском отделении Сибирского главного управления Центробанка РФ.

Максимальный вклад в инфляцию внесла сфера услуг. Заметней всего увеличился рост цен на авиабилеты.



В прошлом году в августе из-за пандемии и ограничений через аэропорт Улан-Удэ прошло на 16,5% пассажиров меньше, чем в 2019 году. Авиакомпании снижали цены на билеты, чтобы стимулировать перелеты. «В августе этого года пассажиропоток через улан-удэнский аэропорт увеличился почти на треть к прошлому году и оказался даже выше доковидного показателя. Из-за высокого спроса авиаперевозчики отказались от практики продажи билетов по сниженным ценам за несколько дней до вылета», — объяснила Наталья Эйрих, управляющая республиканским отделением Сибирского главного управления Центробанка РФ.

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В годовая инфляция в Бурятии (7,25%) что выше показателя по Дальневосточному федеральному округу (6,19%) и в целом по России (6,68%). Ускорение инфляции обусловили такие общефедеральные факторы, как увеличение спроса, давление издержек, ограничение предложения на отдельных товарных рынках. Региональным фактором являлась ценовая политика авиакомпаний.



Продовольственные товары



В августе годовые темпы прироста цен на продовольственные товары незначительно выросли — до 7,83% после 7,74% в июле. Под давлением роста издержек (увеличение стоимости сырья, упаковки, транспортных расходов) переработчики мяса и молока повысили отпускные цены. Это отразилось на ускорении годовых темпов прироста цен на мясопродукты, молоко и молочную продукцию.



Местные овощеводческие хозяйства в текущем году увеличили посевные площади, а погодные условия способствовали более быстрому созреванию корнеплодов. Увеличение по сравнению с прошлым годом предложения продукции нового урожая способствовало замедлению роста цен на морковь, свеклу и картофель. Отчасти это сдержало динамику цен на продовольствие.



Непродовольственные товары



Годовые темпы прироста цен на непродовольственные товары увеличились с 7,87% в июле до 8,14% в августе. Новая волна пандемии коронавируса летом текущего года вызвала увеличение спроса на лекарственные препараты для лечения как коронавирусной инфекции, так и других заболеваний, которые могли обостриться под ее воздействием. В результате усилился рост цен на медикаменты, особенно из группы жизненно важных лекарственных препаратов.



Высокая покупательская активность населения на рынке жилья обусловила повышенный спрос на мебель. Это способствовало переносу в цены производителей выросших издержек из-за удорожания материалов и комплектующих (их предложение на мировых товарных рынках не обеспечивало растущий спрос). Как следствие, повысились годовые темпы прироста цен на мебель.

По информации специализированных торговых сетей, поставки телевизоров отдельных популярных брендов снизились. Это связано с глобальным дефицитом микрочипов и полупроводников. Ранее сформированные запасы полностью реализованы. Ограниченное предложение повлияло на ускорение годовых темпов прироста цен на телевизоры.



Услуги



Годовой прирост цен на услуги повысился до 4,91% в августе после 3,32% в июле. Основной вклад внесла динамика цен на авиабилеты. Пассажиропоток через аэропорт столицы республики в августе увеличился по сравнению с августом прошлого года почти на треть. В условиях высокого спроса авиакомпании отказались от практики реализации билетов по сниженным ценам на ближайшие дни вылета от даты продажи. Такая практика ранее использовалась для обеспечения полной загрузки лайнеров. Под влиянием изменения ценовой политики авиакомпаний заметно ускорились годовые темпы прироста цен на авиабилеты.

Постепенное восстановление потока клиентов в компаниях по ремонту и пошиву одежды, связанное с реализацией отложенного спроса, повышение издержек этих компаний из-за подорожания фурнитуры и тканей привели к увеличению в августе годовых темпов прироста цен на такие услуги.



Инфляция в Дальневосточном федеральном округе и России



Годовая инфляция в Дальневосточном федеральном округе в августе 2021 года увеличилась до 6,19% после 5,84% в июле. На динамику цен продолжили оказывать влияние общероссийские факторы — превышение роста спроса над расширением предложения наряду с сохраняющимся давлением со стороны издержек, а также региональный — неблагоприятные погодные условия. Дополнительное проинфляционное влияние оказал эффект низкой сравнительной базы прошлого года в динамике цен на плодоовощную продукцию.



В целом по России годовая инфляция увеличилась до 6,68% при повышении годовых темпов роста цен на продовольственные и непродовольственные товары. Годовые и месячные показатели устойчивой ценовой динамики также несколько возросли. Вместе с тем уменьшился месячный рост цен на непродовольственные товары без нефтепродуктов. Это может отражать начало снижения давления на цены со стороны издержек, а также более умеренные темпы расширения спроса. Тем не менее, вклад в инфляцию со стороны устойчивых факторов остается значительным в условиях повышенных инфляционных ожиданий и ограниченных возможностей для быстрого наращивания выпуска после его возвращения на траекторию сбалансированного роста.



По прогнозу Банка России, годовая инфляция начнет замедляться в IV квартале 2021 года, в том числе благодаря все более выраженному влиянию повышений ключевой ставки, осуществленных с марта этого года. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0-4,5% в 2022 году и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%.



Фото: Банк России

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