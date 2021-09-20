В Бурятии ожидается резкое ухудшение погоды

21 сентября на республику обрушатся дожди, снег, местами прогремят грозы



21 сентября по республике ожидается увеличение облачности, ночью местами, днем на большей части территории небольшие и умеренные дожди, в горах юго-запада и севера с мокрым снегом, местами ночью по южной половине, днем по северо-востоку возможны грозы, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии.



В Улан-Удэ во вторник временами дождь. Ветер ночью восточный 5-10, днем с переходом на северо-западный 8-13 м/с. Температура ночью +8,+10, днем +12,+14.



Фото: pixabay.com



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