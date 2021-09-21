Жители села в Бурятии восстановили старинную старообрядческую усадьбу

Председатель общества культуры семейских Бурятии Сергей Петров рассказал о том, как шла реставрация усадьбы с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Родовая усадьба была построена в 1885 году. Дом семьи Петровых представляет собой «дом со связью». Это изба, казёнка, сени и горница, где либо проживали летом, либо располагалась семья старшего сына. Такие усадьбы были, как правило, у зажиточных старообрядцев.

С 2005 года усадьба использовалась как молитвенный дом, в ней сохранился старинный иконостас.

Реставрация усадьбы началась летом 2020 года.

- Дом и амбар были в хорошем состоянии, а зимовье и стайка не очень. В 1960-е годы дедушка покрыл кровлю дома шифером, а тес убрал. Шифер треснул, пришел в негодность и его решили вновь заменить на тес. Использовали доску-дюймовку, а чтобы дерево не гнило, покрыли антисептиком - подобрали колер под старину, - рассказывает Сергей Петров.

Также в доме заменили нижние венцы – они подгнили. Старые венцы из сосны убрали, при помощи домкрата положили новые, из лиственницы.

- Также мы прокопали по периметру дома траншею и засыпали щебенкой, чтобы дождь уходил, не касаясь нижних венцов и ничего больше не гнило, - отмечает председатель Общества культуры семейских Бурятии.

Поменяли в окнах дома треснувшие и пришедшие в негодность стекла, причем поставили не новые, а нашли у односельчан старинные, «мармуровые» - эти стекла тоньше современных. Только такие подходили в существующие пазы в оконных рамах. Перед тем, как поставить стекла, укрепили рамы, сделали стяжку ставней, вырезали узоры на наличниках. Узоры восстанавливали по старым сохранившимся с 50-х гг. прошлого века фотографиям.

В амбаре также меняли нижние венцы, и покрыли тесом кровлю, а еще там восстановили погреб.

- Зимовье было в более плохом состоянии, его раскатывали и разбирали полностью. Заменили несколько венцов и собрали зимовье заново. Также заново построили завозню, стайку и заплот, - говорит Сергей Петров.

Помогали в реставрации усадьбы местные жители, всего было задействовано более 50 человек. Особенно большую помощь оказали местные умельцы – братья Николай и Алексей Куржумовы, которые помогали со столярными, плотницкими работами, а также восстановили печи.

- Строительство по своему духу монументальное. Все бревна массивные. Завершает кровлю дома конек – это элемент образной структуры дома. Вентилируется дом с помощью отдушин, которые закрывают на зиму и открывают с наступлением тепла, - рассказывает искусствовед Лариса Николаева.

Полностью восстановили и крыльцо – ему добавили декоративные элементы, сделали большой вынос, почти полметра навеса. Красиво сделан палисадник – со старинными узорами, в форме куполов церкви.

Напомним, презентация старообрядческой усадьбы в рамках празднования 400-летия со дня рождения одного из идеологов старообрядчества - протопопа Аввакума состоится 23 сентября 2021 года в селе Нижний Жирим Тарбатайского района.





Фото предоставлено С.Петровым