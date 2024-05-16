Спорт 16.05.2024 в 17:55

Борцы Бурятии завоевали семь медалей

Чемпионат по спортивной борьбе проходил в Монголии
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Текст: Елена Кокорина
Борцы Бурятии завоевали семь медалей

9-10 мая в Улан-Баторе в честь заслуженного тренера Монголии, чемпиона мира среди мастеров ковра А. Цеденсоднома прошел открытый Чемпионат Монголии по спортивной борьбе.

Спортсменам из Бурятии удалось завоевать семь медалей. Три бронзовых медали у Тараса Евреева (Курумканский район), Цыбика Максарова (Бурятия-Забайкальский край)

и Дашинимы Пурбуева (Иволгинский район).

Три серебра забрали Евгений Цыбиков (Кяхтинский район), Альберт Шарапов (Иволгинский район) и Даши-Доржи Биликтуев (Курумканский район).

Батор Цыренов был награжден золотой медалью национальной Академии вольной борьбы Монголии, а Баяр Очиров удостоен знаком и удостоверением мастера спорта Монголии.

Чингис Ухинов стал Чемпионом Монголии по спортивной борьбе среди мастеров ковра 2024 года, сообщает пресс-служба минспорта республики.

Фото: минспорта Бурятии

 

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