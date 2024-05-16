В Бурятии состоится конкурс по бурятскому языку

17 мая 2024 года на территории Иволгинского дацана в здании Буддийского университета "Даши Чойнхорлин" пройдёт 58-й конкурс по бурятскому языку «Эхэ хэлэн манай баялиг» - на знание бурятского языка, традиций, искусств и ремесел (возрастное ограничение 6+).

В каждой команде должно быть минимум 8 учеников. Из них - 4 ученика соревнуются по знанию бурятского языка. Остальные 4 участвуют как мастера народных промыслов: как резчики по дереву, по лепке фигур из пластилина и по шитью из выделанной овчины и иглопробивного войлока.

- С каждым разом девочки-участницы конкурса становятся все лучше и изготавливают более качественные изделия. На этом конкурсе дети продемонстрируют одежду уже для зимы, тёплую одежду, - рассказывают организаторы конкурса.

В конкурс в этом году ввели новые задания на знание монгольского языка. Дети показывают хорошие результаты , быстро обучаются.

- Чтобы команда заняла достойное место, помимо хорошего учителя, нужны сильно мотивированные ученики. Цель нашего конкурса заключается в том, чтобы дети могли углубить знание бурятского языка и научились навыкам мастерства резки по дереву, шитья, лепки – что поможет им в дальнейшей жизни, - говорят организаторы.

Организаторами конкурса являются Буддийская традиционная Сангха России, Буддийский университет «Даши Чойнхорлин» им. Дамба Даржа Заяева. Проходит при поддержке министерства образования и науки Бурятии.

Возрастное ограничение 6+