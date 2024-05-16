Технологичный комплекс для хранения картофеля появился в Бурятии

15 мая в селе Быково Кабанского района ввели в эксплуатацию первую очередь комплекса – картофелехранилище вместимостью 8 тысяч тонн. Это современное сейсмоустойчивое здание, оснащенное компьютером голландского производства.







Заместитель председателя Народного Хурала Баир Гармаев также отметил, что проект важен для республики, а главное – для людей.





– У нас есть резервы, мощности для хранения, техника, и, самое главное – у нас есть люди, которые могут производить в два раза больше картофеля, овощей. Наши потребности – 70 тысяч тонн хранения, и при увеличении мощностей хранения у нас будут стабильные цены на овощи и картофель в течение всего года. Мы же знаем, как только наступает весна, цены на овощи начинают расти, потому что у нас на прилавках завозной картофель и овощи. Если бы у нас раньше были такие мощности по хранению, то мы наблюдали бы стабильные цены. И они будут, потому что через два года мы запустим вторую очередь, а мы всегда поддержим нашего производителя, - сказал Дареев.





В Кабанском районе Бурятии открылся компьютеризированный комплекс для хранения картофеля. Технология позволит хранить картофель в течение долгого времени, а это, в свою очередь, позволит обеспечить население собственной продукцией и стабилизирует цены на картофель в любое время года.Инвестиционный проект ООО «Гарантия-2», лидера по производству сельскохозяйственной продукции в республике, включает в себя комплекс из картофеле- и овощехранилищ и административно-производственное здание. Это будет крупнейшее на Дальнем Востоке овощехранилище вместимостью 20 тысяч тонн и стоимостью 680 млн рублей.Предприятие располагает современной материально-технической базой, в которое входят теплицы, посевные площади, овощехранилища в Ильинке и Улан-Удэ общей вместимостью 13 тысяч тонн, и все объекты оснащены современным технологичным оборудованием: оросительные системы, поливальные установки, вентиляционное оборудование. Теперь к этому семейству технологий добавился и проект картофелехранилища с современным компьютером, регулирующим микроклимат.Директор ООО «Гарантия-2» Сергей Пашинский рассказал, что решение о проекте было принято еще в 2019 году, и стоимость его строительства в Кабанском районе была гораздо выше из-за региональной особенности – сейсмоопасности. Проект удорожался еще на стадии планирования – здание должно выдержать землетрясение до 9 баллов. Но все же здание появилось, и обошлось оно в 170 млн рублей.– Три года назад на этом месте был ковыль, ничего не росло, а сегодня стоит такое прекрасное здание. Главное – это сделано не только для предприятия, это сделано для республики, района, для тех людей, которые живут вокруг. А также важно, что задачи, поставленные правительством по обеспечению продовольственной безопасности, выполняются, и мы вносим свой вклад в это дело. И без поддержки нашего министерства сельского хозяйства было бы трудно. Вот тот комбайн стоимостью около 25 млн рублей, трактор стоимостью около 22 млн рублей, все это куплено благодаря поддержке государства. И при поддержке депутатов Народного Хурала нам государство выдает субсидии до 50%. Без такой поддержки сельхозпроизводителям очень тяжело, - говорит Пашинский.– Такие комплексы нам необходимы, это в первую очередь – обеспечение собственной продукцией населения, продовольственная безопасность не только региона, но и всей страны. И комплекс позволит нарастить объемы производства, вырастет прибыль и обороты, а значит – на предприятии появится больше новых рабочих мест, выплачено больше налогов в местный бюджет, что даст больше возможностей для развития местного сообщества, - сказал Гармаев.Министр сельского хозяйства Галсан Дареев подчеркнул, что новое хранилище открывает перспективы – республика может выращивать больше картофеля.Применение современных технологий – огромный плюс для растениеводства республики, отметил депутат Народного Хурала доктор сельскохозяйственных наук Анатолий Кушнарев.– Был свидетелем таких событий, как во многих хозяйствах, которые до 400 гектаров картофеля выращивали (тогда были другие времена, просто площади сверху диктовали, есть там хранилище или нет, хотя были примитивные хранилища), и у них до 20-30% урожая сгнивало. А при такой системе автоматической – я ее впервые увидел в Голландии в составе делегации – урожай хранится без потерь. Сама автоматика регулирует микроклимат: осенью он один, зимой – другой, весной – третий. И я надеюсь, хранить картофель мы научимся так же, как и выращивать.В картофелехранилище установлен компьютер голландского производства стоимостью 16 млн рублей. Технология позволяет хранить картофель при температуре 4-6 градусов, и поддерживает этот микроклимат на протяжении долгого времени. В каждой из четырех секций картофелехранилища система сама регулирует вентиляцию, температуру, влажность. Кроме того, современная технология позволяет просушить, пролечить и хранить картофель.Благодаря применению современных технологий на прилавках магазинов всегда будет хорошая продукция местного производства по нормальной цене.Фото: "Номер один"