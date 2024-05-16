Бурятская сельхозакадемия запускает программы с Хэйлунцзянским институтом

Соглашение с Хэйлунцзянским техническим сельскохозяйственным институтом о создании совместных образовательных программ по направлениям «Агрономия» и «Ветеринария» было подписано в Харбине, сообщила пресс-служба БГСХА.

Со стороны Бурятской ГСХА в подписании участвовали проректор по научно-исследовательской работе и международным связям Ольга Алтаева и начальник отдела международных связей Дарья Быстрова.

Во время визита в Харбин представители БГСХА посетили ветеринарный корпус, музей истории института и сельскохозяйственный музей. Состоялась встреча со студентами — будущими участниками образовательных программ.

Первую практику в академии китайские студенты пройдут уже этим летом.





Фото: БГСХА