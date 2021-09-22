В Бурятии предупредили об ухудшении погоды

Синоптики прогнозируют осадки, сильный ветер и похолодание



По данным синоптиков, 25 сентября приход в республику южного циклона вызовет осадки в виде дождя и мокрого снега, местами сильные дожди. Ветер усилится до 17-22 м/с, а температура понизится на 8-13 градусов.

Фото: pixabay.com



Фото: pixabay.com

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