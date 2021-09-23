Фото дня: благоустройство "по-закаменски"

Благодаря рабочим, которые все делают спустя рукава, у жителей Закаменска появилось личное "озеро" перед домом



В городе Закаменске продолжают благоустройство среды. Так, в одном из дворов на грунтовую дорогу постелили асфальт. Но сделать по-человечески, как всегда, не смогли.







Любой дождь - и пространство перед подъездом дома превращается в озеро, пройти мимо которого и остаться сухим почти невозможно. Если только вы не акробат, который в идеале держит равновесие на бордюрах.



В комментариях к посту местные жители утверждают, что раньше было лучше. Не было дороги. Но и лужи тоже не было.



Фото: Аноним Закаменск





В городе Закаменске продолжают благоустройство среды. Так, в одном из дворов на грунтовую дорогу постелили асфальт. Но сделать по-человечески, как всегда, не смогли.Любой дождь - и пространство перед подъездом дома превращается в озеро, пройти мимо которого и остаться сухим почти невозможно. Если только вы не акробат, который в идеале держит равновесие на бордюрах.В комментариях к посту местные жители утверждают, что раньше было лучше. Не было дороги. Но и лужи тоже не было.Фото: Аноним Закаменск

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