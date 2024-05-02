В Бурятии лесники очистили от мусора берег реки Ина

В Бурятии в поселке Юбилейный Баргузинского райна прошла акция «Вода России. Берег добрых дел». В ней приняли участие сотрудники Куйтунского лесничества, Усть-Баргузинского лесхоза, жители ТОСов и работники дома культуры.

«Мусор убирали вдоль берега реки Ина. Общими усилиями было собрано 13 мешков», - рассказали в РАЛХе.

- Мусор не только вредит экологии, но и может стать причиной лесного пожара. Река у нас горная, вода чистая и пригодна для употребления. Бутылки, пакеты и другой бытовой мусор убирали не только вдоль берега, но и приходилось доставать из воды. Просим жителей не загрязнять реку и бережнее относиться к природе, - поделились лесники.

В лесничестве напомнили, что всероссийская акция по очистке от мусора берегов водных объектов «Вода России» — это часть федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология».

Фото: Агентство лесного хозяйства