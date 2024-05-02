Житель Улан-Удэ получил срок в колонии за попытку перебросить туда наркотики

В Улан-Удэ суд рассмотрел уголовное дело в отношении 30-летнего горожанина, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере.Как сообщили в прокуратуре Бурятии, молодой человек планировал перекинуть через забор колонии масло каннабиса. Наркотик предназначался для его друзей, отбывающих там наказание. Однако мужчину задержали сотрудники полиции.Суд признал горожанина виновным и приговорил его к 4 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу.Фото: «Номер один»