Происшествия 02.05.2024 в 12:12
Житель Улан-Удэ получил срок в колонии за попытку перебросить туда наркотики
Теперь он окажется в кругу друзей, которым хотел помочь
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ суд рассмотрел уголовное дело в отношении 30-летнего горожанина, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере.
Как сообщили в прокуратуре Бурятии, молодой человек планировал перекинуть через забор колонии масло каннабиса. Наркотик предназначался для его друзей, отбывающих там наказание. Однако мужчину задержали сотрудники полиции.
Суд признал горожанина виновным и приговорил его к 4 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу.
Фото: «Номер один»
Как сообщили в прокуратуре Бурятии, молодой человек планировал перекинуть через забор колонии масло каннабиса. Наркотик предназначался для его друзей, отбывающих там наказание. Однако мужчину задержали сотрудники полиции.
Суд признал горожанина виновным и приговорил его к 4 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу.
Фото: «Номер один»
Тегинаркотик