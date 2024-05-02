Общество 02.05.2024 в 12:23

В Бурятии районные лесозаготовители оказали помощь участникам СВО

Они направили 25 кубометров пиломатериалов военнослужащим
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Текст: Елена Патрикеева
В Бурятии районные лесозаготовители оказали помощь участникам СВО

В Бурятии лесозаготовители села Бичура отправили 25 кубометров пиломатериала для нужд СВО. В поставке, отгрузке и доставке приняли участие местные предприниматели.

- Как мы видим, география гуманитарной помощи из нашего района всё расширяется. Она становится регулярной. Всё правильно, в спецоперации можно победить только вместе, всем миром. Всем огромное спасибо от лица лесничества, от агентства лесного хозяйства Бурятии, от правительства Бурятии, от народного движения "Всё для фронта, всё для победы". Наша помощь через этот фонд пойдёт дальше, в Таганрог. Всем участникам акции доброго здоровья и благополучия, - отметил главный лесничий Бичурского лесничества Сергей Мотовилов.

В РАЛХе напомнили, что сотрудники агентства лесного хозяйства на постоянной основе помогают своим коллегам на СВО.

Фото: Агентство лесного хозяйства

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