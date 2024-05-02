В Улан-Удэ начали обработку деревьев от вредителей

В Улан-Удэ начали обрабатывать деревья на общественных территориях инсектицидами. Это поможет защитить зеленые насаждения от прожорливых вредителей, сообщили в комитете городского хозяйства.

- Для предотвращения гибели огромного количества растений просим управляющие организации, предприятия и собственников частных домовладений провести инсектицидную обработку. Только вместе мы сможем остановить нашествие вредителя, который периодически появляется на улицах нашего города и в соседних регионах. Справиться с вредителем можно только массовыми обработками, в том числе в частном секторе, – рассказал директор городского лесничества Александр Солдаткин.

В мэрии напомнили, что по правилам благоустройства города содержание зелёных насаждений осуществляется собственниками, пользователями и арендаторами земельных участков, на которых расположены зелёные насаждения.

Фото: скриншот видео Администрации Улан-Удэ