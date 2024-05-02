В Бурятии прогнозируют ухудшение погоды

По данным Бурятского гидрометцентра, в ближайшие сутки в республике ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь, в горах с мокрым снегом, ночью по южной половине умеренные осадки. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах до 15-17 м/с.

В Улан-Удэ 3 мая ожидается небольшой дождь. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура ночью +2, +4, днем +9, +11.

4 мая в столице Бурятии осадков не прогнозируется. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура ночью -1,-3, днем +19, +21.

5 мая в Улан-Удэ также будет без существенных осадков. Ветер переменный 7-12 м/с. Температура ночью +3, +5, днем +19, +21.

Фото: «Номер Один»