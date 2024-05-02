В Улан-Удэ подвели итоги конкурса на лучший детский сад

В Улан-Удэ детские сады города впервые состязались в конкурсе на лучшую развивающую предметно-пространственную среду «Территория детства – пространство возможностей». В конкурсе приняли участие 40 учреждений дошкольного образования.

27 апреля в Городском дворце детского творчества состоялась торжественная церемония закрытия конкурса и оглашение результатов, сообщили в пресс-службе горсовета Улан-Удэ.

Гран-при конкурса завоевал детский сад №51, 1-е место занял детский сад №96 «Калинка», 2-е место у детского сада №56 «Теремок», 3-е место занял детский сад №72 «Аленушка».

- Поздравляю Анисимову Ирину Викторовну, заведующую детского сада №56 «Теремок» и весь дружный коллектив с отличным выступлением на конкурсе, - сказал депутат горсовета Денис Егоров.

Фото: Горсовет Улан-Удэ



