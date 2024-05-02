В Бурятии задержали любителя конопли из Забайкалья

Вечером 27 апреля в селе Бурнашево Тарбагатайского района участковый уполномоченный заметил подозрительного мужчину с рюкзаком. В ходе досмотра выяснилось, что в багаже гражданина находится более 4 килограммов марихуаны.«Установлено, что 35-летний житель города Петровск-Забайкальский специально приехал на попутном транспорте в Бурятию для заготовки наркотических средств. Забайкалец признался, что собрал коноплю недалеко от села для собственного употребления и направлялся на трассу, чтобы поймать машину и уехать домой. Мужчина ранее неоднократно судим, в том числе за кражу, грабеж и наркопреступление», - рассказали в МВД Бурятии.В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ. Он задержан.Фото: МВД Бурятии