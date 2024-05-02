17 учреждений образования пострадали от шквалистого ветра в Улан-Удэ

В Улан-Удэ от шквалистого ветра пострадало, по предварительным данным, 17 учреждений образования. У них частично повреждены кровли, ограждения, игровые площадки и т.д. Особенно сильно досталось школе №17 – там ветер унес порядка 70 квадратных метров шиферной кровли, сообщила председатель Комитета по образованию мэрии Улан-Удэ Татьяна Митрофанова.1 мая она объехала ряд образовательных учреждений для осмотра зданий и территорий, пострадавших от стихии.«Комитет по образованию собрал информацию и будет готовить заявки на ремонт. Мелкие повреждения устранены силами рабочих по обслуживанию зданий образовательных учреждений», - рассказала Татьяна Митрофанова.Уборку территорий от мусора и веток все школы и детские сады провели 1 мая. Образовательный процесс 2 мая начался во всех учреждениях в штатном режиме, отметила Татьяна Митрофанова.Фото: мэрия Улан-Удэ