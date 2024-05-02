Общество 02.05.2024 в 12:41

17 учреждений образования пострадали от шквалистого ветра в Улан-Удэ

Особенно сильно досталось школе №17 – там сдуло часть кровли
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Текст: Андрей Константинов
17 учреждений образования пострадали от шквалистого ветра в Улан-Удэ
В Улан-Удэ от шквалистого ветра пострадало, по предварительным данным, 17 учреждений образования. У них частично повреждены кровли, ограждения, игровые площадки и т.д. Особенно сильно досталось школе №17 – там ветер унес порядка 70 квадратных метров шиферной кровли, сообщила председатель Комитета по образованию мэрии Улан-Удэ Татьяна Митрофанова.

1 мая она объехала ряд образовательных учреждений для осмотра зданий и территорий, пострадавших от стихии.

«Комитет по образованию собрал информацию и будет готовить заявки на ремонт. Мелкие повреждения устранены силами рабочих по обслуживанию зданий образовательных учреждений», - рассказала Татьяна Митрофанова.

Уборку территорий от мусора и веток все школы и детские сады провели 1 мая. Образовательный процесс 2 мая начался во всех учреждениях в штатном режиме, отметила Татьяна Митрофанова.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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