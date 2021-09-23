Мэрия Улан-Удэ покупает два автобуса стоимостью 11,5 млн рублей каждый

Цитат Путина на них не будет
В начале сентября Комитет по управлению имуществом администрации Улан-Удэ провел торги на поставку двух автобусов большой вместимости. Победителем аукциона стало ООО «Маз Центр Челябинск». Компания должна поставить автобусы в течение 60 дней с момента заключения контракта.
Как следует из самого контракта, в Улан-Удэ поступят автобусы марки МАЗ-103486. Городской бюджет заплатит за них 23 млн 100 тысяч рублей, или 11 млн 550 тысяч рублей за штуку.
Отметим, на сайте «Маз Центр Челябинск» стоимость автобуса данной модели не указана. Однако, другой дилер – «Главмазцентр» - предлагает аналогичную модель за 10 млн 500 тысяч рублей.
На сайте еще одного дилера - «Русбизнесавто» - цена за МАЗ-103486 еще ниже - 9 млн 670 тысяч рублей.
Интересно, что закупку двух автобусов в мэрии Улан-Удэ никак не анонсировали. Как известно, городские и республиканские власти вынашивали более амбициозные планы – купить сразу 600 новых автобусов. Однако, как сообщал «Номер один» еще весной этого года, масштабный проект обновления пассажирского транспорта столицы Бурятии забуксовал.
МАЗ-103486 - полунизкопольный автобус большого класса, предназначен для перевозок на городских и пригородных маршрутах с интенсивным пассажиропотоком. Оснащен двигателем Mercedes класса Евро-5. Имеет 22 посадочных места и может вмещать более 100 пассажиров. Отметим, на этот раз техзадание не обязывает поставщика обклеивать автобусы цитатами Путина, как это было в случае покупки «ПАЗов».
Фото: скриншоты с сайтов дилеров
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