Мэрия Улан-Удэ покупает два автобуса стоимостью 11,5 млн рублей каждый

Цитат Путина на них не будет





В начале сентября Комитет по управлению имуществом администрации Улан-Удэ провел торги на поставку двух автобусов большой вместимости. Победителем аукциона стало ООО «Маз Центр Челябинск». Компания должна поставить автобусы в течение 60 дней с момента заключения контракта.

Отметим, на сайте «Маз Центр Челябинск» стоимость автобуса данной модели не указана. Однако, другой дилер – «Главмазцентр» - предлагает аналогичную модель за 10 млн 500 тысяч рублей.











На сайте еще одного дилера - «Русбизнесавто» - цена за МАЗ-103486 еще ниже - 9 млн 670 тысяч рублей.



