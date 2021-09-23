В Улан-Удэ за сутки составили 40 протоколов за нарушение антиковидных мер

Нарушения зафиксировали в нескольких магазинах, на рынке и в кафе



Ежедневно в столице Бурятии мобильные группы проверяют соблюдение санэпидрежима в магазинах, организациях, городском транспорте и на улицах города. 22 сентября мобильные группы проверили 220 объектов и 463 граждан. Выявлено 40 нарушений. Проведена 391 профилактическая беседа с гражданами и юридическими лицами о необходимости соблюдения масочного режима, социальной дистанции и дезинфекции помещений, сообщает управление общественной безопасности администрации г. Улан-Удэ.



Нарушения зафиксировали в магазинах «Основа движения», «Николаевский», «Вайлдберис», «Абсолют», «Стимул», «Удинский пассаж». Также нарушения выявили в кафе «Олзы», «Старина Мюллер», «Шэнэхэнские буузы» и в закусочной на улице Рылеева.



- Масочный режим не соблюдается не только должностными лицами, но и гражданами. На них также составлены протоколы. Помимо этого, мобильные группы фиксируют нарушения при ведении журналов дезинфекции и режима проветривания помещений. Поэтому мы всех призываем ответственно относиться к соблюдению всех необходимых требований, - отметили в управлении общественной безопасности администрации г. Улан-Удэ.



Также рейды по проверке соблюдения водителями и пассажирами санэпидемрежима продолжаются в общественном транспорте. Накануне проверки прошли в 35 автобусах и трамваях. Составлено два протокола на водителей маршрутов № 100 и № 82.



Согласно статье 15.1 Закона Республики Бурятия «Об административных правонарушениях» несоблюдение требований нормативных правовых актов Республики Бурятия влечет предупреждение или наложение штрафа на граждан до 1,5 тысяч рублей; на должностных лиц – до 7,5 тысяч рублей; на юридических лиц – до 25 тысяч рублей.



За повторное нарушение штрафы существенно возрастут: на граждан до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - до 20 тысяч рублей; на юридических лиц - до восьмидесяти тысяч рублей.



Фото: пресс-служба администрации Улан-Удэ



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