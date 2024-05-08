Общество 08.05.2024 в 10:59

В мэрии Улан-Удэ рассказали, кто избежит масштабного отключения горячей воды

Это жители нескольких микрорайонов и 15 домов на Батарейке
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Текст: Андрей Константинов
В мэрии Улан-Удэ рассказали, кто избежит масштабного отключения горячей воды
Как уже сообщалось, Советский район Улан-Удэ ждет длительное отключение горячей воды. Её не будет с 10 мая по 31 августа. Причиной этого стала реконструкция коммунальных сетей в центре города.

Однако, как уточнили представители мэрии, масштабное отключение затронет не все макрорайоны. Так, коммунальное бедствие минует жителей Аэропорта, Бурвода, Заречного и Стеклозавода, а также 15 домов на Батарейке, которые запитаны от тепломагистрали №5 Октябрьского района. Это дома на ул. Оцимика, 12/е, ж, 17, 17/1, 17/2, 28, ул. Маршака, 4, ул. Пятницкого 2/2, 2/6, 2/7, ул. Серова 1а, ул. Удинская 3, 28А, Б и ул. Воровского 27. В этих домах воду будут отключать по обычному графику: 10-12 мая, 3-12 июня, 15-24 июля и 21-25 августа.

Что касается перечисленных выше микрорайонов, то на Стеклозаводе горячей воды не будет 10-12 мая, 3-7 июня, 15-24 июля. В поселке Заречный горячую воду отключат 10-12 мая, а также 17-30 июля. В поселке Аэропорт - 10-12 мая и 14-27 августа. Точный график отключения воды на Бурводе пока не известен.

Фото: «Номер один»
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