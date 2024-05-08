В Бурятии клещи продолжают активно кусать людей

По данным Роспотребнадзора Бурятии, на сегодняшний день за медицинской помощью по поводу укусов клещей обратилось 168 человек. Укусы зафиксированы в 20 районах республики и окрестностях Улан-Удэ.

Центр гигиены и эпидемиологии республики провел акарицидные обработки территорий мест массового отдыха и пребывания населения, летних оздоровительных и образовательных организаций площадью 714 гектар, уточнили в Роспотребнадзоре Бурятии.

Также в Бурятии продолжается прививочная кампания против клещевого энцефалита. По состоянию на 8 мая 2024 года привито более 50 тысяч человек, в т.ч. более 26 тысяч детей.

Специалисты напоминают что в случае присасывания клеща необходимо незамедлительно обратиться в ближайшую больницу.

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