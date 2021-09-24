Исправительные учреждения Иркутской области – территория беспредела

Сотрудники СКР продолжают расследование преступлений, совершенных в колониях и СИЗО Принагарья их сотрудниками и заключенными



В Приангарье завершено расследование уголовного дела, возбужденного 10 апреля 2020 года по статье 212 УК РФ (массовые беспорядки), статье 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, совершенная организованной группой с применением насилия, опасного для жизни или здоровья сотрудников исправительной колонии), сообщили в Следственном управлении СКР по Иркутской области.



Следствием установлено, что в апреле 2020 года в Ангарске несколько осужденных исправительной колонии №15 не подчинились законным требованиям сотрудников учреждения, совершив в отношении последних противоправные действия. После этого заключенные организовали массовые беспорядки на территории колонии. Они подожгли нескольких объектов на промышленной зоне колонии, учреждению причинен серьезный ущерб.



В настоящее время следственные действия по этому уголовному делу окончены. Обвиняемые и их защитники приступили к ознакомлению с его материалами, содержащимися более чем в 150 томах. По делу привлечено к уголовной ответственности 19 лиц. В отношении иных соучастников расследование будет продолжено в отдельном производстве.



Вместе с тем, следственным управлением продолжается расследование ряда уголовных дел, связанных с работой учреждений ГУФСИН России по Иркутской области.



В частности, уголовное дело по факту совершения в январе 2021 года в отношении осужденного СИЗО–1 ГУФСИН России по Иркутской области действий сексуального характера с применением насилия и причинения тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенных группой лиц, содержащихся в СИЗО. В одном производстве с этим уголовным делом осуществляется уголовное преследование в отношении нескольких сотрудников СИЗО-1 по признакам преступлений, предусмотренных статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий) и статьей 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).



Завершено расследование уголовного дела об аналогичных преступлениях, совершенных в январе 2021 года в отношении осужденного ИК-6 ГУФСИН России по Иркутской области. В настоящее время шестерым осужденным этого учреждения в зависимости от роли каждого предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных статье 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера) и статьей 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Защита приступила к ознакомлению с материалами уголовного дела.



В августе нынешнего года из материалов этого уголовного дела выделено уголовное дело в отношении трех сотрудников ИК-6 по признакам преступления, предусмотренного статьей 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий).



Кроме того, продолжается расследование уголовного дела по заявлениям ряда осужденных, содержавшихся в ИК-15, СИЗО–1 и СИЗО–6 по фактам причинения с апреля по декабрь 2020 года физических и психологических страданий путем систематического нанесения побоев, с применением пыток. В рамках уголовного дела также собираются доказательства, необходимые для правовой оценки действий сотрудников этих учреждений по признакам преступлений «превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий» и «халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью».



Ииз указанного уголовного дела 24 августа 2021 в отдельное производство выделено шесть уголовных дел по конкретным фактам совершения в период с апреля по декабрь 2020 года в отношении 16 осужденных, содержащихся в СИЗО–6 и СИЗО–1 ГУФСИН России по Иркутской области, группой других содержащихся в этих учреждениях лиц, состоящей из 16 человек, по предварительному сговору действий сексуального характера с применением насилия.



А 15 сентября выделено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), по факту применения сотрудником СИЗО–6 насилия в отношении осужденных, переведенных в изолятор после массовых беспорядков в ИК–15 в апреле 2020 года.



Напомним, что вторым отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления СКР по Иркутской области 10 сентября направлено в суд уголовное дело в отношении бывшего начальника ИК-15. Он обвиняется в «превышении должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий».



Вместе с тем, в сентябре 2021 возбуждены уголовные дела по по фактам противоправных действий осужденных ИК-2 в отношении сотрудников этого учреждения, связанных с посягательством на их жизнь и здоровье.



Следственное управление намерено и далее давать принципиальную оценку преступлениям, совершенным в учреждениях исполнения наказания Иркутской области, независимо от статуса и должности лиц к ним причастных, отметили в пресс-службе управления.



Фото: pixabay.com





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