В Бурятии сельская школа продолжает судиться со своим поваром

Галина Трупакова упала со стремянки во время мытья окон в школе



Новосретенская школа в Бичурском районе не смогла доказать в Верховном суде свою непричастность к производственной травме повара, получившего ее на рабочем месте. Однако полагающихся выплат и оплаты больничных листов пострадавшая так и не увидела.



О Галине Трупаковой «Номер один» писал весной нынешнего года. Тогда в редакцию обратился ее сын, рассказав о несправедливости, с которой столкнулась его мать.



Напомним, летом 2020 года руководство Новосретенской школы вызвало своих сотрудников, в том числе и повара, помогать с ремонтом. Галина Трупакова, несмотря на то, что находилась в отпуске, как и все остальные сотрудники школы, приходила готовить образовательное учреждение к новому учебному году.



В частности, женщина проводила уборку в обеденном зале школьной столовой, мыла окна, развешивала тюль.



При развешивании тюля с использованием металлической стремянки высотой примерно 180 сантиметров она потеряла равновесие и упала на пол. После произошедшего директор школы вызвала скорую, повара увезли в Бичурскую ЦРБ.



«Из опроса технического персонала следует, что они белили кабинет учителя физкультуры, расположенный на первом этаже здания школы. С утра директор школы и учитель физкультуры принесли и выдали им водоэмульсионную краску, затем ушли. После обеда они услышали крик Г. Трупаковой и, прибежав в столовую, увидели, что она лежит на полу на животе. Женщина плакала, жаловалась на боль в спине», - следует из материалов дела.



Падение не прошло без последствий: в Республиканской больнице поставили диагноз «компрессионный перелом позвонка поясничного отдела». Пока женщина проходила длительное лечение, школа всеми силами пыталась откреститься от инцидента.



По закону официально трудоустроенный работник со стажем имеет право на 100%-ную оплату больничного. Однако Галина Трупакова не получила от своего работодателя ни копейки. В августе 2020 года она отдала больничные листы директору школы, надеясь получить выплаты по временной нетрудоспособности. Однако деньги ей не перечисляли. В районном управлении образования, куда повар обратилась с вопросом, когда получит выплаты, женщине сообщили, что больничные листы к ним не поступали. Ведь чтобы сдать больничный лист по производственной травме, к нему нужно приложить ряд документов, чего директор не сделала.



Вскоре семья Трупаковых обратилась с жалобой в Трудовую инспекцию. Специалисты провели расследование и нашли ряд нарушений в действиях директора как при несчастном случае, произошедшим с работником, так и в сфере охраны труда в школе.



Директор образовательного учреждения, в свою очередь, затеяла судебные тяжбы с Трудовой инспекцией. Новосретенская школа подала иск в Железнодорожный районный суд об оспаривании действий и решений органов госвласти.



Ее представитель в суде настаивал на том, что Государственная инспекция труда не представила неопровержимые и достоверные доказательства, подтверждающие, что несчастный случай с Галиной Трупаковой произошел именно 17 июля 2020 года на территории школы и при указанных ею обстоятельствах, а также что женщина действовала по приказу или распоряжению работодателя. Юрист настаивал на том, что повар самовольно и исключительно по личной инициативе прибыла в школу и приняла участие в мелком косметическом ремонте и уборке в обеденном зале столовой.



Кроме того, юрист, представлявший интересы Новосретенской школы, просил признать незаконными (недействительными) предписания Государственной инспекции труда, а также результаты проверки и заключение о несчастном случае. Заявленный иск Железнодорожный районный суд оставил без удовлетворения.



Руководство школы решило не сдаваться и подало апелляцию в Верховный суд.



Юрист районного управления образования Бичурского района, представлявший в суде интересы Новосретенской школы, утверждал, что «имеются все основания считать, что Галина Трупакова симулировала и пытается свою старую бытовую травму возложить на школу». Фактически женщину обвинили в клевете. Но Верховный суд решение Железнодорожного районного суда оставил без изменения, а апелляционную жалобу без удовлетворения.



Кирилл, сын Галины Трупаковой, говорит, что его мама очень подавлена и расстроена, так как она искренне любила свою работу и 1 сентября плакала из-за того, что сидит дома.



- В школу маму директор велела не пускать, ей запретили входить туда, отстранили от работы. Что касается состояния здоровья, скоро мама полетит в Москву на обследование. Хорошо, что есть хозяйство, благодаря ему, а также нашей помощи, моей и дочери, мама сейчас и выживает, - рассказывает парень.



Предписания суда, по словам Кирилла, школа исполнять не спешит и, возможно, будет обжаловать его в Восьмом кассационном суде общей юрисдикции.



Лариса Ситник, «Номер один».

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