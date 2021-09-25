Многодетная улан-удэнка гоняет многотонные «КамАЗы» и спецтехнику по всей стране

Женщина уверяет, что для нее дорога – это и есть жизнь



Оксана Леоник уже два года работает экспедитором - перегоняет по стране спецтехнику, фуры, «КамАЗы» и тягачи. До того, как стать дальнобойщицей, женщина десять лет работала водителем маршрута в Улан-Удэ. И уверяет, что для нее дорога – это и есть жизнь.



Гаражное детство



Встретиться с Оксаной оказалось не так просто – застать ее дома сложно, женщина почти всегда либо в дороге, либо на загрузке-разгрузке товара. Оксана говорит, что ее мечта – просто выспаться и провести дома хотя бы один день. Однако менять работу на более спокойную она не намерена: дорога для Оксаны как наркотик.



- Все началось еще с детства. Папа мой идет в гараж, а я впереди его. Ребятишки на детские площадки бегут, а я с отцом. Все время мне хотелось ковыряться в машинах, научиться ездить. Сначала папа учил старшую сестру на машине ездить, а я мелкая была, все подсматривала, где и что включается. Сестра в итоге ездить не научилась, а отец мне говорит: «попробуй, может, у тебя получится». Ну я села и потихоньку поехала. Машина у нас была «Жигули»-«копейка». Потом «ГАЗ-53», и на нем училась ездить. Это в седьмом классе еще. А потом и вовсе пошло-поехало: все на дискотеке, а я в гараже. У всех ногти красивые, а я по уши в мазуте, - смеется Оксана.



Она вспоминает случай из далекого детства, когда, будучи еще совсем маленькой, попросилась в поездку с отцом, а мама ее не отпустила. Оксана была в чистой, нарядной одежде – оранжевых колготках и красивом платьице. Девочка выбежала из дома провожать отца, а он в это время как раз разворачивался, сдавал задним ходом. И, не заметив дочку, окатил ее грязью из лужи.



- А я ничего лучше не придумала, кроме как от обиды лечь в эту лужу. Мать меня отругала, отмыла в ванне. Но больше дома уже не оставляли, с тех пор всегда ездила с отцом, - говорит наша собеседница.



Втайне от мужа



Оксана окончила школу, вышла замуж, родила старшего сына. Ее супруг зарабатывал на жизнь перегоном машин из Владивостока в Бурятию. И ее тянуло за руль - тоже хотелось перегонять автомобили вместе с мужем.



- Однажды он уехал во Владивосток на поезде, а я заняла у знакомого 800 рублей и пошла в училище №15. Всему вроде научилась, но задним ходом не могла ездить. А вскоре уже экзамен надо сдавать. Пришлось признаться мужу и просить, чтобы научил, куда рулить. Экзамен сдала, права получила, а на следующий день мы уже поехали во Владивосток, - вспоминает Оксана.



Ей тогда было всего 24 года. Пока молодые родители ездили по стране, с малышом помогала свекровь. Оксана говорит, что, отправляясь в приморский город, не представляла, как будет тяжело гнать оттуда машину, зимник ей тогда представлялся обычной, накатанной по снегу дорогой.



- Это сейчас федеральная дорога, а тогда были только направления. Осенью лесники как пройдут на «Урале» через болото, так и скребешься потом там. Если летом едешь - то грузишься на последней станции с машиной и на поезде, а зимой своим ходом: через леса, болота, реки. Медведю страшно ходить, где мы ездили. Не было моста через Амур, очень мало заправок по дороге. Когда я поехала первый раз, мы добирались домой десять дней. Ехали не больше 200 километров в сутки. Если одна машина где-то встала, можно спать ложиться. Заправок не было, в Сковородино в бутылки наливали бензин, набивали полный багажник и ехали. «Западники» когда ездили, думали, что там автобан, а потом вставали без бензина, приходилось выручать - жалко, мороз под 60 градусов стоял, - рассказывает Оксана.



Десять лет на маршруте



Со временем супруги купили «Истану», и Оксана решила поработать на маршруте. В 2001 году она отучилась на права на категорию D.



- Был знакомый с 95-го маршрута. Я захотела попробовать, он привез меня на конечную маршрута. Бригадир спрашивает, кем собралась работать. Я говорю, что водителем. Ни в какую брать меня не хотел. Мне обидно, говорю: «возьмите, попробуйте». В итоге дали три дня испытательных, я их прошла. И отъездила на 95-м десять лет, - говорит Оксана.



За эти годы родила второго сына и окончила БГСХА, получила диплом экономиста, который ей пока ни разу не пригодился.



- Было у меня такое правило – пять человек в день возить бесплатно, независимо от возраста. С бабушек и дедушек стареньких никогда оплату не брала, - отмечает женщина.



За годы, когда Оксана работала водителем маршрута, пассажиры стали для нее как родные: женщина ездила с утра, и пассажиры на конечной остановке почти всегда одни и те же.

- Садятся и рассказывают, кто чем занимался, у кого какой урожай, что нового произошло... Помогала детям из неблагополучных семей. У меня дома одно время жил мальчик, которого мать поселила в собачью будку. Много разных случаев было, - задумчиво говорит Оксана.



Со временем с маршрута она ушла, начала возить «челноков» в Иркутск. Гонять по трассе женщине нравилось – нет пробок, городской суеты. Оксана познакомилась с дальнобойщиками, те начали переманивать ее в свою профессию. И она решила попробовать.



Оксана в очередной раз отучилась в автошколе, получила категории С и Е, однако какое-то время еще работала водителем маршрутки.



Смешные ситуации



В 2019 году Оксана решительно настроилась на работу экспедитором. Женщина попросила знакомого поговорить с его руководством в Екатеринбурге, узнать, могут ли они взять ее на работу.



- Парень этот дал мне телефон, я позвонила. Поговорили, и 1 ноября 2019 года мне сказали выезжать. А потом… до поезда оставалось 20 минут, мне снова звонят и говорят, что поездка отменяется. Я возмущаюсь. А там ответили, что я, скорее всего, ездить не умею, - вспоминает Оксана.



Женщина говорит, что часто сталкивается с презрительным отношением и недоверием мужчин к себе. Не все верят, что у Оксаны есть права на вождение всеми транспортными средствами. Многие считают, что права она купила, а ездит за нее кто-то другой. Самой Оксане мужчины часто советуют варить борщи, а не ездить по стране.



- На работу меня туда все-таки взяли. Начала ездить. Стараюсь брать короткие поездки, чтобы детей надолго не оставлять. Еду в Забайкалье на поезде, получаю груз, заезжаю обратно в Улан-Удэ и потом до места назначения. Самая дальняя точка, куда я ездила, это город Октябрьск в Башкирии, - рассказывает Оксана.



Руководство логистической компании Оксане теперь доверяет: она не только быстро заполняет путевые листы за себя и коллег-мужчин, но и аккуратно ездит, и самостоятельно может починить технику в случае поломки. Женщина спокойно ездит на многотонных фурах, «КамАЗах», тралах, тягачах, больших туристических автобусах.



- В городе суета. Мне спокойнее стало так жить. В феврале выходила опять на маршрут, три дня пассажиров возила, и все, поняла, что больше не могу. Пробки на Элеваторе, где-то надо быстрее ехать, где-то медленнее, в конце дня голова болит, руки трясутся, нервничаешь. Да и от людей отвыкла, привыкла одна ездить, - говорит Оксана.



Однако не все так гладко в работе дальнобойщика, отмечает женщина. Оксане запомнилось, как однажды в лютые морозы в Забайкалье у нее сломался тягач и никто не останавливался, чтобы ей помочь.



- Машина гудит, но не едет. Был январь. Кругом степь, ни одного дерева нет, ничего не разжечь, чтобы согреться. Я сильно замерзла. В итоге до Борзи с напарником догнали машину, на заправке бросили. Ночевали в гостинице. Утром думаю, как ремонтировать, ведь даже пальцы примерзают. Проехали по Борзе, в местных автосервисах не ремонтируют. Выручил мужчина на «Вольво». Подошел, спросил, что случилось, помог. Это было в прошлом году, - вспоминает Оксана.



Разные курьезы случаются с дальнобойщицей регулярно. По ночам, когда Оксана укладывается спать в своей фуре, к ней начинают стучаться девушки и предлагают свои услуги.



- Только глаза закрываешь, девушки в откровенных нарядах бегут, спрашивают, отдохнуть не хотите? Или мужчины подходят: «Братуха, у тебя отвертка есть?». Недавно случай был: разгружаем дрова, а у мужичка одного машина заглохла. Мой напарник пошел помогать, а тот мужичок кричит мне: «Братан, ты что сидишь, иди помогай!». Я в итоге вышла, толкнула, а он нам помог дрова разгрузить, - со смехом рассказывает Оксана.



Сейчас женщина за пределы Бурятии пока не выезжает – младшие сыновья-близнецы пошли в первый класс. Оксана помогает им делать уроки, привыкать к новому распорядку дня и новой жизни.



Профессия дальнобойщика помогает автоледи обеспечивать большую семью.



- Сейчас я одна, воспитываю троих детей. Старший сын уже взрослый, своя семья у него. Платят хорошо, так что работу менять пока не собираюсь. Машину сдаю, через три часа уже аванс приходит, - рассказывает женщина.



Когда детки станут постарше, Оксана снова отправится в путь на большие расстояния. Ведь для нее работа водителем не просто заработок, а занятие для души.



Лариса Ситник, «Номер один».

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