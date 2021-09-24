Пенсионный фонд: повышений пенсий с 1 октября не планируется

ПФР опроверг некорректные публикации на эту тему, которые появились в СМИ



В СМИ появились некорректные публикации о повышении пенсии и дополнительных выплатах пенсионерам с 1 октября. В связи с этим Пенсионный фонд России напоминает, что повышение пенсии в связи с такими событиями, как достижение 80-летнего возраста, приобретение стажа на Севере или увольнение с работы, не привязано к фиксированным датам в течение года, и устанавливается пенсионерам при наступлении соответствующих обстоятельств.



Так, повышение выплат при достижении пенсионером 80 лет происходит со дня достижения этого возраста. Самому человеку при этом не надо ничего делать для получения надбавки – Пенсионный фонд автоматически устанавливает ее по имеющимся данным.



Аналогично нет привязки к фиксированной дате повышения пенсии, если у работающего пенсионера появляется полный стаж работы на Севере. В таком случае надо только подать заявление в Пенсионный фонд, после чего выплаты будут пересчитаны со следующего месяца.



Напомним, что те, кто полностью выработал северный стаж, имеют право досрочно уйти на пенсию на пять лет раньше и получать повышенные выплаты независимо от места проживания. Минимально необходимый северный стаж для досрочного назначения пенсии и увеличения фиксированной выплаты составляет 15 лет на Крайнем Севере и 20 лет в приравненных местностях. Требования по страховому стажу при этом составляют 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин.



Наряду с этим в течение года есть перерасчеты, которые на протяжении ряда лет осуществляются в одни и те же даты. Например, 1 января, когда индексируются страховые пенсии большинства пенсионеров, или 1 апреля, с которого ежегодно повышаются пенсии по государственному обеспечению, включая социальные. Другой такой датой является 1 августа, когда Пенсионный фонд повышает страховые пенсии работающих пенсионеров, а также выплаты пенсионных накоплений по результатам полученной инвестиционной доходности тем, кому назначен данный вид выплаты.



Все перерасчеты, которые проходят в течение года в фиксированные даты, Пенсионный фонд осуществляет автоматически, без обращения со стороны пенсионеров, сообщает пресс-служба отделения ПФР по Бурятии.



Таким образом, никаких изменений на федеральном уровне в выплате пенсий с 1 октября нет, обращаться в Пенсионный фонд не нужно.



Фото: pixabay.com





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