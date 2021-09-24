В Бурятии нашли самую древнюю стоянку человека

Ей не менее 33 тысяч лет



В Тункинской долине обнаружена самая древняя стоянка древнего человека неизвестного науке вида, жившего 33 тысячи лет назад. Это самая старая стоянка homo sapiens в Восточной Сибири и Дальнем Востоке, сообщили в администрации Тункинского района.



Гипотезу иркутских ученых о возрасте человеческой кости со стоянки недавно впервые подтвердили эксперты-палеогенетики одного из ведущих научно-исследовательских институтов Общества Макса Планка в Мюнхене. Исследования проведены путем радиоуглеродного анализа.



- На стоянке найдено несколько тысяч артефактов, костей бизона, изюбря, благородного оленя, пантеры, скребки, ножи, пластины, осколки из керамики, полудрагоценных, поделочных камней из сердолика, горного хрусталя - возрастом от 33 тысяч лет и старше. То есть люди, жившие на стоянке "Туяна" возрастом в 5-6 раз древнее, чем фараоны Египта, - сообщил руководитель делегации археологов Иркутского государственного университета Иван Бердников.



Отметим, что исторические сокровища, принадлежащие Тункинскому району иркутские археологи пообещали передать в случае, если на территории района будет построен музейный комплекс.



- Такой музей с подлинными артефактами старше во много раз египетских пирамид, послужит еще одним драйвером роста турпотока в Тункинскую долину, - сказал Чингис Маншеев.



Напомним, сотрудничество с археологами ИГУ администрация Турки начала в 2016 году.



Фото: pixabay.com



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