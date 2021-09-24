Авиакомпания S7 увеличивает частоту рейсов Улан-Удэ – Москва

Лайнеры будут вылетать два раза в день с разницей по времени в два часа



В осенне-зимнем расписании авиакомпания S7 Airlines увеличивает частоту рейсов в Москву. С 1 ноября 2021 по маршруту Улан-Удэ – Москва будет выполняться два рейса в день, сообщила пресс-служба аэропорта Улан-Удэ «Байкал».



Рейс S7-3032 будет осуществляться на Airbus A321. Время вылета из Улан-Удэ в 07:25 по местному времени, время прибытия в Москву – 09:00.



Следующий рейс S7-3034 вылетает из Улан-Удэ в 09:35 и прибывает в Москву – в 11:10. Полеты осуществляются на самолетах Airbus A320neo.



Пассажиры могут приобрести билеты по субсидируемым тарифам. Льготные тарифы доступны для молодежи и пенсионеров (пассажиры до 23 лет, женщины от 55 лет, мужчины от 60 лет), а также для жителей Дальнего Востока.



S7 Airlines — крупнейшая частная авиакомпания России с самым современным парком воздушных судов на российском рынке авиаперевозок. Все рейсы выполняются на самолетах ведущих мировых производителей: Airbus, Boeing и Embraer. Широкая маршрутная сеть позволяет пассажирам путешествовать в 181 город в 26 странах мира. S7 Airlines входит в тройку лучших авиакомпаний Восточной Европы в авторитетном международном рейтинге Skytrax.



Фото: airportbaikal.ru

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