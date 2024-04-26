Без вести пропавшего в Приморье мужчину обнаружили пьющим в Улан-Удэ

В Улан-Удэ росгвардейцы нашли мужчину, который был объявлен в розыск в Приморском крае как без вести пропавший.«В ходе патрулирования сотрудники вневедомственной охраны обратили внимание на мужчину, который распивал алкоголь возле продуктового магазина на ул. Гоголя. Правоохранители пресекли административное правонарушение и в ходе установления личности гражданина выяснили, что он находится в федеральном розыске как без вести пропавший в Приморском крае», - рассказали в Росгвардии Бурятии.32-летнего временно не работающего мужчину росгвардейцы доставили в полицию для выяснения всех обстоятельств и дальнейшей передачи инициатору розыска.Фото: Росгвардия Бурятии