Питомники Бурятии представят саженцы на выставке в Монголии

Минсельхоз Бурятии организует в Монголии выставку-ярмарку саженцев плодово-ягодных и декоративных культур из бурятских питомников. Жителям города Сухэ-Батор Селенгинского аймака представят районированные сорта яблони, вишни, смородины и др. Общий объем поставки саженцев на выставку составит более 10 тысяч штук.

Свою продукцию привезут ведущие производители – «Тохойские саженцы» и «Иволгинский плодово-ягодный питомник», а также «НПО Арго М1» (удобрения и средства защиты растений). На выставке сельхозтоваропроизводители планируют заключить контракты на поставку саженцев в Монголию и выйти на новые рынки сбыта.

- За прошлый год мы поставили в Монголию 23,5 тысяч саженцев и в этом году объём поставок мы для себя запланировали увеличить. Нашим ближайшим соседям интересны именно наши разработки в этом направлении, из-за географической близости и схожих природно-климатических условий, - рассказала директор «Тохойских саженцев» Валентина Данзанова.

В министерстве напомнили, что соседняя страна с 2021 года реализует экологический проект по борьбе с опустыниванием и деградацией почв «Миллиард деревьев». Именно такое количество саженцев намерены высадить к 2030 году власти Монголии.

Фото: «Номер Один»