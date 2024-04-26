Центр Улан-Удэ несколько раз перекроют для репетиций парада Победы

«При движении военной техники к площади Советов из микрорайона Восточный по ул. Комарова, Николая Петрова, Лимонова, пр. 50-летия Октября и из микрорайона Дивизионный по ул. Борсоева все прилегающие улицы на короткое время закрываются для транспорта. Светофорные объекты по пути следования военной техники будут работать в режиме «желтого» мигания», - сообщили в мэрии.





В Улан-Удэ полным ходом идёт подготовка к празднованию 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Как сообщили в мэрии города, 26 и 29 апреля с 18 до 21 часов на площади Советов пройдёт тренировка пеших парадных расчетов без привлечения парадной техники, перекрытие улиц не планируется.2 и 4 мая с 18 до 21 часов состоятся репетиции военного парада с участием военной техники. В связи с этим с 16 часов будут перекрыты дороги по улицам Сухэ-Батора, Советская, Ербанова, Почтамтская, Ранжурова, участок ул. Коммунистическая (от ул. Сухэ-Батора до ул. Ербанова), правая сторона Борсоева от Виадука до ул. Сухэ-Батора. Объезд центральной части города будет осуществляться по улицам Смолина, Борсоева и Коммунистическая.7 мая с 10 до 12 часов пройдёт генеральная репетиция военного парада. В этот день центральные улицы будут перекрыты с 6 утра.9 мая в день проведения военного Парада с 6 утра площадь Советов будет закрыта до завершения праздничных мероприятий.Фото: «Номер один»